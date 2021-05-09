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    Один из крупнейших в Европе по оснащению испытательным оборудованием:

    > 7 000 м2 лабораторий
    > 3 000 испытательных стендов
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  • ОХРАНА ТРУДА

    Проведение Специальной оценки условий труда (СОУТ) и производственного контроля силами собственной лаборатории - в любой точке России!

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  • СЕРТИФИКАЦИЯ

    Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза TP TC 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

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    - Лабораторные испытания строительных материалов
    - Обязательная сертификация и декларирование строительных материалов
    - Добровольная сертификация

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    - Проведение экспертизы промышленной безопасности особо опасных объектов (ОПО)
    - Сертификация в области промышленной безопасности
    - Регистрация/Исключение ОПО

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  • СЕРТИФИКАЦИЯ

    Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза TP TC 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

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  • СЕРТИФИКАЦИЯ

    Подтверждение соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, национальных стандартов ГОСТ Р, а также в европейской системе стандартизации СЕ.

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  • РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    Оперативное решение широкого круга задач.

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    - Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества (СМК).
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Сертификация продукции, товаров и услуг

О компании

  Certification Group – ведущий российский холдинг разрешительной документации.  В структуру холдинга входят органы по сертификации продукции и испытательные лаборатории с  широкими областями аккредитации, признанными не только в границах РФ, но и на всей территории Евразийского экономического союза.    

  Certification Group имеет широкую филиальную сеть представительств по сертификации товаров и услуг в России, Белоруссии и Казахстане. А исследовательскую базу холдинга составляет крупнейший на территории ЕАЭС Испытательный центр.

На сегодняшний день Certification Group является действующими Членом таких общественных объединений как:

Ассоциация автомобильных инженеров              Алюминиевая ассоциация              Ассоциация участников рынка соответствия              Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования              Ассоциация предприятий индустрии детских товаров               Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты

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> 1000 человеквысоко-квалифицированного персонала
> Наши филиалыв России, Белоруссии, Казахстане
> Широкая областьаккредитации ОС и ИЛ
> Крупнейший ИЦна территории ЕАЭС

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Вопросы и ответы

Наше предприятие производит продукцию: «Зажимы контактные». Код ТН ВЭД 8536901009. Какие сертификаты нам необходимо получить?

На данную продукцию необходимо получать сертификат соответствия по техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Нужно ли сертифицировать следующие изделия: 1. Мебель для сидения с деревянным каркасом, обитая текстильными материалами, натуральной кожей, искусственной кожей. 2. Мебель для сидения трансформируемая - диван-кровати, кресла-кровати, кресла-шезлонги.

Данная продукция имеет код ТН ВЭД 9401 40 000 0. Это означает, что необходимо получать декларацию соответствия по техническому регламенту ТР ТС 025 /2012 «О безопасности мебельной продукции».

Какой сертификат необходим для реализации белого, сухого Вина, с защищенным наименованием места происхождения, категории АОС, произведенного во Французском регионе Бургундия? ТН ВЭД 2204214300, 2204211300

На данную продукцию необходимо получать Декларацию соответствия по техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Подлежат ли сертификации Приспособления для грузоподъемных операций, а именно: гидравлические тележки и штабелеры: Коды ТН ВЭД: 8427 10 100 0, 8427 10 900 0

На данную продукцию необходимо получать декларацию соответствия по техническому регламенту (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»).

Чему подлежит Приспособления для грузоподъемных операций из стали: стропы тросовые и цепные? ТН ВЭД: 7326909808

На данную продукцию необходимо получать декларацию соответствия по техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

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