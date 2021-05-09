Сертификация продукции, товаров и услуг

Один из крупнейших в Европе по оснащению испытательным оборудованием:
> 7 000 м2 лабораторий
> 3 000 испытательных стендов
и средств измерения
> 300 000 испытаний в год
Certification Group против
«сертификатов за час»!
Аккредитация и оборудование для проведения
испытаний на соответствие
отдельным стандартам из перечня НВО
– только у Органов Холдинга!
Проведение Специальной оценки условий труда (СОУТ) и производственного контроля силами собственной лаборатории - в любой точке России!Подробнее
Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза TP TC 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"Подробнее
- Лабораторные испытания строительных материалов
- Обязательная сертификация и декларирование строительных материалов
- Добровольная сертификация
- Проведение экспертизы промышленной безопасности особо опасных объектов (ОПО)
- Сертификация в области промышленной безопасности
- Регистрация/Исключение ОПО
Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза TP TC 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"Подробнее
Подтверждение соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, национальных стандартов ГОСТ Р, а также в европейской системе стандартизации СЕ.Подробнее
- Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества (СМК).
- Сертификация профессиональной безопасности и здоровья персонала.
- СМК безопасности пищевой продукции и др.
О компании
Certification Group – ведущий российский холдинг разрешительной документации. В структуру холдинга входят органы по сертификации продукции и испытательные лаборатории с широкими областями аккредитации, признанными не только в границах РФ, но и на всей территории Евразийского экономического союза.
На сегодняшний день Certification Group является действующими Членом таких общественных объединений как:
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На данную продукцию необходимо получать сертификат соответствия по техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Данная продукция имеет код ТН ВЭД 9401 40 000 0. Это означает, что необходимо получать декларацию соответствия по техническому регламенту ТР ТС 025 /2012 «О безопасности мебельной продукции».
На данную продукцию необходимо получать Декларацию соответствия по техническому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
На данную продукцию необходимо получать декларацию соответствия по техническому регламенту (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»).
На данную продукцию необходимо получать декларацию соответствия по техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».