Сертификация продукции, товаров и услуг

О компании

Certification Group – ведущий российский холдинг разрешительной документации. В структуру холдинга входят органы по сертификации продукции и испытательные лаборатории с широкими областями аккредитации, признанными не только в границах РФ, но и на всей территории Евразийского экономического союза.

Certification Group имеет широкую филиальную сеть представительств по сертификации товаров и услуг в России, Белоруссии и Казахстане. А исследовательскую базу холдинга составляет крупнейший на территории ЕАЭС Испытательный центр.

На сегодняшний день Certification Group является действующими Членом таких общественных объединений как:





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