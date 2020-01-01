Сертификация детской одежды

Продажа детской одежды – бизнес ответственный, ведь каждый родитель хочет, чтобы покупаемые вещи для их чада были безопасными. Важно, чтобы ткань не вызывала аллергию, краски не были токсичные, а сам дизайн был удобен для ребенка. Поэтому для реализации товаров в Таможенном союзе необходима сертификация детской одежды, которая подтвердит их безопасность. Предоставив документ клиенту, вы сразу заслужите его доверие, а также сможете значительно повысить продажи производимого товара!

Параметры, по которым проверяется одежда, указаны в техническом регламенте таможенного союза (ТС). После успешного прохождения процедур проверки на соответствие выдается сертификат. Получить сертификат на детскую одежду должен каждый изготовитель, импортер, а также дистрибьютор для реализации своего товара.





Особенности сертификации детской одежды

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» распространяется также на одежду. Именно поэтому она подлежит обязательной сертификации в соответствии с нормами. В регламенте прописаны все подробности подтверждения качества:

Базовые определения для тех или иных товаров для детей;

Этапы и подробности процедуры;

Основные требования к безопасности изделия.

Преимуществом сертификации детской одежды в России является то, что не нужно проходить дополнительные процедуры. Достаточно получать сертификат соответствия на детскую одежду, подтверждающий безвредность товаров.

Технический регламент для реализации легкой промышленности не охватывает детские вещи, из-за чего предпринимателю не нужно платить за дополнительные исследования и тестирования. Еще одним преимуществом является то, что регламент 007/2011 принимается на всей территории ТС. Получив необходимый сертификат, вы сможете использовать его в любой стране, которая участвует в союзе.

Какие детские вещи нужно сертифицировать?

В регламенте четко прописаны изделия, которые подлежат сертификации. Товары секонд-хенд для реализации на территории России не подлежат проверке. Также не подлежат сертификации изделия, изготовленные по индивидуальному заказу. Швеи, изготавливающие одежду в домашних условиях, также не подлежат проверке.

Сертифицировать нужно одежду для потребителей до 18 лет таких категорий:

Штаны, футболки, свитеры ;

Нижнее белье (носки, колготки );

Верхняя одежда (пуховики, пальто );

Аксессуары (шапки, перчатки).

Перечисленные товары могут быть изготовлены из различных материалов: хлопка, шелка, кожи, меха и т.д. Помимо разделения на основные категории, одежда делится на классы в зависимости от контакта с телом:

1-й класс - нижнее белье;

2-й класс — штаны, свитера, футболки;

3-й класс — верхняя.

От класса зависят требования к проверке, а также форма подтверждения.

Этапы и сроки сертификации

Сертификация проходят в несколько этапов: госрегистрация, декларирование и сертификация. При успешном проведении мероприятий выдается документ, подтверждающий безопасность на партию или серию товаров. Каждый из этапов имеет схожие процедуры, такие как:

Предоставление перечня документов и данных о производителе;

Передача собранных документов в аккредитованный орган;

Проведение исследований и испытаний в лаборатории;

Выдача официального документа, подтверждающего проведение проверок и безопасность товарных единиц.

Помимо сбора документов и проведения испытаний в лаборатории для сертификации может понадобится проверка производства, если будут определены несоответствия техническому регламенту. Выданные документы, подтверждающие безопасность, действуют от 1 до 5 лет.

Срок действует с момента регистрации документа в единых реестрах ЕАЭС и зависит от товара и выданного документа.

Сертификация товаров позволяет повысить доверие клиентов! Сертификация происходит добровольно. Запросить проверку и документы может изготовитель, юридическое лицо или владелец компании и импортер. Если у производителя или оптового поставщика есть документ, то повторно проходить проверку и получать новый уже не нужно. Предприниматель, который желает осуществлять импорт продукции, должен получить у производителя контракт и документацию, подтверждающую безопасность товара. Официальные бумаги могут предъявляться клиентам для подтверждения подлинности и безвредность тканей.

Предприниматель, который заказывает производство товара у другой компании, должен договориться о том, кто будет предоставлять сертификаты. Заявителем на проверку может быть производитель товара или его заказчик.

Где быстро получить сертификат?

Поможет получить соответствующую документацию центр сертификации продукции Certification Group. Особенностью компании является возможность решения даже сложных случаев и оформления документов для собственного пошива одежды для детей. Процедуры не займут много времени и сил, а работать с фирмой комфортно.

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